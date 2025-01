Pode o TikTok afetar a democracia? E o X de Elon Musk tem motivações políticas ou o seu objetivo é apenas o lucro? E proibir um candidato como Donald Trump de aceder a redes sociais é zelar pelo funcionamento das instituições ou um trampolim para o populismo que diz querer impedir?

Estas e outras questões são alvo de reflexão numa conversa com o diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, em mais um episódio desta série de podcasts da Fundação Altice, em colaboração com a Instinct, em que se pretende, mais do que encontrar a resposta certa, fazer um convite à reflexão.

Como está a sociedade a integrar a tecnologia? E os governos? O que está a mudar na geopolítica? Neste episódio do Podcast Tech Balance, by Fundação Altice, António Gameiro Marques partilha a sua visão sobre o que muda com a aceleração tecnológica. E explica por que razão, havendo "interesses fortes de países da UE que são sede de grandes data centers de gigantes tecnológicas", talvez não seja fácil impor-lhes as normas de cibersegurança que a UE desenha para proteger o espaço comunitário.

António Gameiro Marques reflete sobre o equilíbrio entre a tecnologia e a soberania, apontando a regulação como um fator fundamental. "É extremamente difícil regular no mundo. Mas as regras devem ser definidas por cada país ou região", defende.

