Que perguntas gostaria de fazer aos líderes dos partidos com representação parlamentar que vão a votos no domingo? O SAPO abriu via aos seus leitores para colocar dúvidas e questões aos que concorrem por uma representação no Parlamento neste domingo e encaminhou as suas preocupações aos partidos.

De uma seleção de 32 perguntas colocadas a Paulo Raimundo, maioritariamente sobre a base ideológica do PCP e questões relacionadas com o trabalho e os salários, mas também questionando se o partido veria com bons olhos um sistema eleitoral que não desperdiçasse tantos votos à Assembleia da República, o SAPO publica aqui as respostas dadas pelo partido liderado por Paulo Raimundo (é reservada a identidade dos remetentes).

Veja abaixo as perguntas selecionadas e as respostas de Jorge Cordeiro, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.

QUESTÕES DOS LEITORES DO SAPO

:: Centenas de milhares de votos dos portugueses são desperdiçados todas as eleições. Para resolver este problema aceitaria uma redistribuição dos círculos em regiões maiores e mais coesas, acabando com a divisão regional que acontece em vários círculos, como no Minho e Alentejo, bem como a introdução de um número mínimo de deputados a ser eleito por cada círculo nacional, por exemplo de 10? A par disto, e de forma a melhorar a representação regional, aceitaria a obrigatoriedade dos candidatos a deputado terem de ter morada no círculo ao qual se candidatam?

"Há uma relação direta entre proporcionalidade e dimensão de círculos, que é tão mais afetada quanto a redução do número total de deputados."

:: Como é que aumentava os ordenados em 15% — e as pequenas e médias empresas resistiriam?

"As pequenas e médias empresas são as principais beneficiárias do aumento do poder de compra. Os custos com salários não são o peso mais relevante no funcionamento das empresas."

:: Qual é a proposta da CDU para a resolução do conflito na Ucrânia? Qual deveria ser, na sua perspetiva, a estratégia da União Europeia — e, em particular, de Portugal — em matéria de defesa nacional, face à ameaça de países agressores como a Rússia e ao eventual afastamento dos Estados Unidos no apoio à segurança europeia?

"Uma solução política determinada pelo objetivo de se alcançar a Paz."