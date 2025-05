A dívida deixou de ser para gerir, é para pagar. O conceito é inverso ao entendimento político e social que dominou na década passada, mas nos últimos anos não há quem deixe de reconhecer as virtudes de manter contas certas e cumprir os compromissos internacionais. Mas é mesmo preciso excedente? Não poderia ao menos parte dessa receita que fica depois de paga a despesa ser usada para investimento público ou par ajudar a resolver problemas estruturais, como a crise na saúde ou na habitação?

Para o economista João Duque, não há qualquer dúvida de que o excedente está a ser bem usado em pagamento da dívida. No quarto episódio do podcast do SAPO Acerto de Contas, o também presidente do ISEG explica que há momentos em que o endividamento é bem vindo e outros em que, mesmo havendo excedente orçamental, não se deve cair na tentação de usar esse dinheiro. "Há momentos em que se deve tomar medicamentos e noutros não", exemplifica, para explicar: "Quando falamos de contas equilibradas temos de pensar na situação concreta."

"Se estamos a crescer, só devemos endividar-nos para questões muito específicas e aproveitando taxas de juro muito baixas. Se não se tivesse baixado impostos, íamos continuar a ter excedentes cada vez maiores — também não defendo isso. Mas nesta fase há espaço para deixar mais rendimento no bolso dos portugueses, cobrando menos impostos, para que façam com o seu dinheiro o que entenderem, continuando a pagar dívida." Porque com isso estamos a poupar, nomeadamente nos juros que pagamos sobre a dívida, mas também a fazer crescer um capital de confiança que ajudará a mantê-los baixos quando for necessário voltar a contrair dívida.

"Esta é também uma questão de reputação", simplifica João Duque, e uma estratégia que faz ainda mais sentido dada a instabilidade e indefinição do atual contexto internacional. Por outro lado, defende, é fundamental apostar numa economia menos baseada em consumo. "Aumentar a confiança dos investidores vai atraí-los a aqui criar valor acrescentado, permitindo criar mais riqueza", lembra ainda, frisando que quem não cria riqueza apenas poderá distribuir pobreza.

