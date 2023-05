Entre as imagens de devastação da guerra na Ucrânia filmadas pelo jornalista da AFP Arman Soldin, morto num ataque com foguetes no leste do país, também estão imagens ternas e humanas, como quando ele e a sua equipa salvaram um ouriço-cacheiro ferido.

Há alguns dias, Soldin, de 32 anos, publicou no Twitter o resgate de um ouriço-cacheiro numa cratera perto da cidade de Chasiv Yar, no leste da Ucrânia, não muito longe de onde acabou por perder a vida, na passada terça-feira.

A história é contada numa série de vídeos gravados, com milhares de visualizações na conta do Twitter de Soldin, que era coordenador de vídeo na Ucrânia.

Arman Soldin sorri com um gato ao ombro, em novembro de 2022, enquanto trabalhava na Ucrânia créditos: AFP/Bulent Kilic

Com o seu característico bom humor, diz que o animal "pode não ter o olho direito, mas tem um bom nariz", enquanto Lucky, o nome dado ao pequeno mamífero coberto de espinhos, fareja, já recuperado, entre algumas folhas.

Em várias publicações, é possível ver como a equipa da AFP cuida do animal, dando-lhe água para beber com pequenos instrumentos médicos, ou criando um abrigo improvisado com uma caixa de munições.

Soldin, que cobriu a guerra desde o seu início em 2022 e gravou inúmeros vídeos a partir da linha de frente, sabia que esse pequeno momento alegre não mudava em nada a grave situação na Ucrânia.

"No meio desta bela história, não se esqueçam de que esta guerra sangrenta continua e que há milhões de deslocados; ajudem-nos com doações para ONGs", escreveu, no fim da sua sequência de publicações no Twitter.