Denominado "Abre a tua porta", o espetáculo vai cruzar a música com a palavra e a dança, contando com a participação de elementos dos diversos grupos folclóricos de Braga e de um coletivo de 'breakdance', dirigidos pelos coreógrafos Filipa Francisco e Deeogo Oliveira.

De acordo com a Câmara Municipal de Braga, a atriz Margarida Vila-Nova vai ser a 'cicerone' do "Abre a tua Porta", contando o espetáculo com curadoria de John Romão.

A participação dos bracarenses no espetáculo vai alargar-se também à percussão, com elementos dos grupos Bomboémia, Equipa Espiral e Batalá Braga e ainda o Coro Bomfim.

No final, haverá um espetáculo de 'drones', numa espécie de convite ao público para embarcar "numa viagem única" que assinala a abertura de Braga Capital Portuguesa da Cultura.

O espetáculo está marcado para a Avenida Central.

Aveiro, no ano passado, foi a primeira cidade com o título de Capital Portuguesa da Cultura, retomado por iniciativa do Ministério da Cultura, cerca de 20 anos depois de Coimbra e Faro terem sido capitais nacionais da Cultura, em 2003 e 2005, respetivamente.

As três primeiras edições da nova iniciativa cabem às finalistas vencidas da candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027 (Aveiro, Braga e Ponta Delgada), até que Évora assuma o seu título.

