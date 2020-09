No balanço de terça-feira do Ministério da Saúde argentino indica-se que a Área Metropolitana de Buenos Aires continua a ser o principal foco de coronavírus, ms que os casos estão a dessiminar-se pelo resto do país.

A província de Buenos Aires continua a ser aquela com mais casos confirmados (377.324), seguindo-se a capital do país, com 118.879 contágios.

Até o momento, na Argentina, onde estão em vigor medidas de isolamento desde 20 de março, já foram realizados 1,7 milhão de exames para detetar o coronavírus.

O Governo argentino estendeu até 11 de outubro as medidas de isolamento obrigatório, verificando-se um alívio das restrições em alguns dos distritos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 965.760 mortos e mais de 31,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

