Na nota, a que a Lusa teve acesso, Umaro Sissoco Embaló escreveu que foi "com grande tristeza que soube da morte do arcebispo Desmond Tutu, um herói de África e arquiteto incansável da paz e da fraternidade na África do Sul".

Desmond Tutu morreu, no domingo, com 90 anos de idade.

Para o Presidente guineense, o legado de Tutu "resistirá ao teste do tempo e continuará a inspirar muitas gerações vindouras".

