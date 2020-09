O anúncio foi feito hoje, em Luanda, pelo encarregado de negócios da Nunciatura Apostólica em Angola e São Tomé, Mikel Tutalo, observando que o núncio tem a missão de representar o papa junto das igrejas particulares e também junto aos Estados e autoridades públicas.

"As funções principais do núncio apostólico, como representante da Santa Sé e chefe da missão diplomática da nunciatura apostólica, também conhecida como embaixada do Vaticano, é tornar cada vez mais firmes e eficazes os vínculos de unidade existente entre a Sé Apostólica e as igrejas particulares", disse Mikel Tutalo.

O novo núncio apostólico, nomeado um ano e dois meses depois do seu antecessor, o canadiano Petar Rajic, cessar funções, deve igualmente "promover e fomentar as relações entre a Sé Apostólica e os Estados".

O novo núncio apostólico de Angola e São Tomé, Giovanni Gaspari, nasceu em 06 de junho de 1963, em Pescara, Itália, foi ordenado sacerdote em 04 de julho de 1987 e é doutorado em direito canónico.

Giovanni Gaspari entrou para o serviço diplomático do Vaticano em 2001 e ocupa funções na secretaria de Estado da Santa Sé.

Reagindo à nomeação do novo núncio apostólico, o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), Filomeno Vieira Dias, manifestou satisfação.

"Esta nomeação vem tornar efetiva a presença do núncio que tem a sua importância, em relação à igreja comunidade cristã como sinal de proximidade máxima do santo padre da nossa igreja e comunidade cristã", afirmou em declarações aos jornalistas.

Segundo ainda o presidente da CEAST, a nomeação do arcebispo Giovanni Gaspari também tem importância na relação bilateral entre o Vaticano e os respetivos países.

