Durante o encontro em Al-Ula - um oásis classificado como Património Mundial pela UNESCO, localizado no norte do país - os dois líderes discutiram as oportunidades para fortalecer a cooperação bilateral em vários campos, bem como os desenvolvimentos regionais e internacionais.

Bin Salman e Meloni assinaram um acordo para estabelecer um "Conselho de Parceria Estratégica" entre os dois países.

No sábado, fonte do Governo italiano tinha anunciado a preparação de novos acordos, abrangendo áreas como a defesa, a mobilidade sustentável, a cooperação energética, o desporto e a proteção do património cultural e arqueológico.

A visita de Meloni ocorre poucos dias depois de uma deslocação do ministro do Ambiente e Energia italiano, Gilberto Pichetto, a Riade, onde assinou um acordo que visa reforçar a cooperação nas áreas da transição energética e da segurança.

Meloni viaja para o Bahrein na segunda-feira, a primeira visita de um chefe de Governo italiano ao país, onde se encontrará com o Rei, Hamad bin Isa Al Khalifa, para discutir questões-chave de cooperação bilateral, começando pela defesa e guerra e imigração ilegal.

