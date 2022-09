Na reunião de hoje, não foi ainda fixado o calendário orçamental, tendo o Governo reiterado a intenção de entregar o Orçamento do Estado para o próximo ano em 10 de outubro.

Segundo a porta-voz da conferência de líderes, na reunião foi recusado o pedido do PSD para 'arrastar' para quinta-feira -- data em que o partido marcou um debate sobre as suas propostas de emergência social -- uma apreciação parlamentar relativa ao decreto-lei do Governo que contém parte das medidas de apoio às famílias.

"Não foi consensual", justificou a deputada do PS, Maria da Luz Rosinha.

