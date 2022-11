Apreendidos 10,5 milhões de cigarros em contentor marítimo na região de Leiria

A GNR apreendeu numa operação conjunta com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), em outubro, 10,5 milhões de cigarros no interior de um contentor marítimo que estava parqueado junto à via pública na região de Leiria, foi hoje anunciado.