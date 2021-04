À mistura com gargalhadas de brincadeira, são um contraste com os tiroteios que as cerca de 200 pessoas que ali estão abrigadas viveram na última semana.

"A noite foi boa. É um sítio com segurança", diz Zíade Abdala, 25 anos, com o filho Shafi Abdla, dois anos, ao colo.

Foi assim que fugiram de Palma, com o resto da família, mas hoje a luta é bem diferente: Shafi quer estar na frente das crianças que tentam agarrar os brinquedos - bolas coloridas e outros adereços -, oferecidos pela organização não governamental (ONG) Save the Children.

Ronildo Paulo, ativista da ONG, ri-se, ao tentar colocar alguma ordem na distribuição dos brinquedos.

"Já testámos, eles gostam muito" do 'kit' que pretende tornar "cada criança feliz e dar apoio psicossocial".

O pavilhão continua a ser um campo de jogos, mas agora de crianças refugiadas da guerra, cujas famílias não têm ninguém para contactar em Pemba - e por isso dispõem de abrigo temporário em locais como este.

Nas bancadas, acumulam-se pessoas e seus utensílios, carregados durante a fuga de Palma: panos de capulana, baldes, sacos e mochilas.

"Estou bem, mas não tenho panela para cozinhar. E a criança está com fome", queixa-se Susana Inácio, 29 anos.

"Em Palma, [o cenário] está mal, há a Al-Shabab", nome que quer dizer "juventude" em árabe e que foi dado ao grupo insurgente, mas sem significar qualquer relação com o grupo terrorista da Somália com o mesmo nome.

Escapou com três filhos, mas o marido ainda espera uma forma de transporte para sair de Quitunda, a aldeia onde ainda há milhares a pedir ajuda para regressar, junto ao projeto de gás da Total.

"Estou sozinha, aqui em Pemba não conheço ninguém. Vou esperar o meu marido", diz, enquanto agarra um dos filhos, antes de atravessar o pavilhão a ritmo de passeio.

Aproxima-se a hora de almoço, mas a refeição vai ser empurrada para mais tarde, porque dificilmente vai haver jantar, e assim é mais fácil gerir a fome no resto do dia, explica à Lusa, Manuel Nota, diretor da organização humanitária católica Cáritas, em Pemba.

"Hoje a Cáritas tem de confecionar alimentos para servir a cerca de 250 pessoas" à hora de almoço, ali no pavilhão, mas "não há jantar garantido", porque faltam voluntários para o confecionar.

"São poucos os que se entregam para ser voluntários", lamentou, esperando, no sábado, a ajuda de missionárias.

Como os deslocados a quem vai servir almoço beneficiaram de enlatados de manhã, "se a Cáritas puxar o almoço para as 14:00 [13:00 em Lisboa], com o que receberam de manhã, já dá para passar o dia".

"É um desafio", diz Manuel Nota, mas "pelo menos vamos garantir que as pessoas continuam de pé", conclui.

