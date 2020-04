No programa denominado "EnPalco100Artistas", o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde lançou um edital para escolher 100 artistas afetados pela pandemia e residentes no país para fazerem as suas atuações e performances, com duração entre 15 a 20 minutos.

Os trabalhos serão depois colocados numa página na internet e os artistas vão receber um montante de 10 mil escudos (90 euros) do Governo de Cabo Verde, num montante de um milhão de escudos (nove mil euros).

Em comunicado, o Ministério cabo-verdiano informou hoje que registou um total de 143 candidaturas de artistas e criadores, nas áreas de artes plásticas (13), dança (13), música (85), slam/poesia/literatura (3), 'stand-up comedy' (7), teatro (9) e 'deejays' (13).

Entretanto, foram selecionados os 100 artistas para participarem, sendo 50 da ilha de Santiago, 30 de São Vicente, sete de Santo Antão, cinco da Boa Vista, seis do Sal 6 e dois da ilha do Fogo. Os artistas das ilhas da Brava e do Maio não submeteram nenhuma candidatura ao apoio.

Em declarações à agência Lusa, a coordenadora do projeto, Luena de Sã, explicou que o objetivo era escolher 100 artistas que vivem exclusivamente da arte e que os restantes 43 ficaram de foram porque não têm a arte como única fonte de rendimento, além de outros critérios técnicos.

O Governo cabo-verdiano explicou que o programa tem por objetivo a "transferência direta de rendimento para os artistas e criadores com residência fixa em Cabo Verde, que vivem exclusivamente da arte e que devido às medidas de contingência e confinamento viram canceladas as suas atividades profissionais e artísticas, ou seja, fonte de rendimento".

Cabo Verde regista atualmente 55 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (51), Santiago (3) e São Vicente (1).

Um dos casos da Praia (Santiago) já foi considerado como recuperado da doença e o primeiro caso do país, registado em 19 de março na ilha da Boa Vista, terminou na morte do turista inglês, de 62 anos.

O país cumpre hoje 19 dias, de 20 previstos, de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas e para o exterior suspensas.

O atual período termina ao final do dia de sexta-feira, mas o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, - que declara o estado de emergência após autorização do parlamento - anunciou que vai comunicar ao país a sua decisão sobre a eventual prorrogação às 13:00 locais (15:00 em Lisboa) de hoje.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 133 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 436 mil doentes foram considerados curados.

