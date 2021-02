O embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira, enumerou esses apoios durante a reunião trimestral dos parceiros de desenvolvimento, onde grande parte da agenda foi marcada pela resposta à covid-19.

"O Governo português está a analisar as modalidades em que Portugal poderá apoiar o processo de operacionalização da vacinação nos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa] e Timor-Leste", disse.

Portugal apoiou com 140 mil euros a Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito do plano de preparativos e resposta à covid-19, e com 50 mil euros o Fundo das Nações Unidas para a População, visando especialmente a saúde maternoinfantil.

Entre as iniciativas, destaque para a realocação e flexibilização no uso do financiamento do Fundo Global da SIDA, canalizando cerca de 500 mil euros para a resposta imediata à covid-19 em Timor-Leste.

Lisboa contribuiu ainda com 150 mil euros para o Programa Alimentar Mundial (PAM), para a manutenção de voos humanitários, e de 75 mil euros para o Fundo da ONU para a Infância (UNICEF) para a compra de equipamento de proteção pessoal.

Em termos globais e regionais, registou-se uma doação público-privada de dez milhões de euros para a Iniciativa Act-Accelerator, iniciativa da OMS em conjunto com a Comissão Europeia, para o acesso inclusivo à vacinação.

Portugal disponibilizou 3,5 milhões de euros para o Plano de Ação na Resposta Sanitária à Pandemia, com os PALOP e Timor-Leste, iniciativa que inclui fornecimento de material médico e equipamento e ainda ações formativas.

Foi ainda dada uma contribuição de 100 mil euros para repor os fundos da Aliança Global para as Vacinas e Imunização (GAVI).

Timor-Leste tem atualmente 22 casos ativos, com um total de 102 casos desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.430.693 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.754 pessoas dos 792.829 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

