"Sabemos que em África, as capacidades são limitadas, mas África também demonstra a importância da base popular e da comunidade. A resiliência comunitária é chave, porque ao nível da comunidade, conhecem melhor as soluções, as soluções locais", disse Maimunah Mohd Sharif, questionada pela Lusa sobre medidas recomendadas hoje pela ONU para áreas urbanas em todo o mundo.

Segundo a ONU, a resposta à pandemia requer cooperação máxima entre todos os governos e autoridades locais para garantir a oferta de serviços essenciais, condições socioeconómicas e resiliência para o futuro.