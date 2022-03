Segundo uma listagem publicada no portal do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, contabilizaram-se 7.120 candidaturas a este apoio.

Destas, 1.362 candidaturas foram aprovadas.

Em março do ano passado, o Governo anunciou a abertura de um aviso no âmbito da operação "Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola - Renovação do Parque de Tratores Agrícola", com uma dotação de 15 milhões de euros, com um prazo de dois meses à data da publicação, com o objetivo de apoiar a aquisição de tratores.

Cerca de quatro meses depois, o executivo decidiu aumentar para 35 milhões de euros o apoio à renovação do parque de tratores agrícolas, para dar resposta à "grande procura" que o aviso de 15 milhões de euros gerou.

"Vamos duplicar este valor de apoio para os 35 milhões de euros, por forma a podermos dar resposta à grande procura que este aviso gerou", anunciou, na altura, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, numa audição parlamentar.

PE (MPE) // MSF

Lusa/Fim