Segundo a IP, a campanha "Peregrinação Segura - Fátima 2025" vai decorrer nas estradas dos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém, e incluirá ações de sensibilização e apoio direto junto dos peregrinos e ações conjuntas de informação, em coordenação com diversas entidades, no sentido de implementar medidas preventivas que reduzam o risco de acidentes rodoviários, em particular, o risco de atropelamento.

Fonte da IP disse à agência Lusa que este ano a campanha foi antecipada devido aos feriados (25 de abril e 01 de maio), sendo expectável que os peregrinos iniciem a caminhada para Fátima mais cedo, e à morte do Papa Francisco, face à possibilidade de serem em maior número.

"As vias utilizadas pelos peregrinos têm volume de tráfego significativo, onde nalguns casos se verificam velocidades de circulação elevadas, aumentando substancialmente a sua exposição ao risco, potenciando a gravidade das consequências de um eventual acidente", referiu a IP, realçando ser "fundamental a adoção de comportamentos seguros e utilização de percursos alternativos através de vias secundárias e com menor tráfego rodoviário".

A IP adiantou que "colabora na criação e informação dos caminhos alternativos aos troços de maior tráfego rodoviário e procede à implementação de um conjunto de condicionamentos rodoviários nos principais itinerários utilizados na peregrinação ao Santuário de Fátima".

Além destes condicionamentos, a empresa vai "estar no terreno com equipas que irão percorrer os principais percursos", sendo que "estas equipas terão como missão prestar apoio aos peregrinos, dar informação aos condutores e reforçar a sinalização dos desvios implementados e, em caso de necessidade, adaptar ou criar condicionamentos em função dos momentos de maior ou menor afluência de peregrinos".

De acordo com a mesma fonte, vão estar envolvidos cerca de 30 trabalhadores da IP.

Na informação enviada à agência Lusa, na qual elenca os condicionamentos de vias e desvios de trânsito no Itinerário Complementar 2 nos distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria, a IP esclareceu que, no que se refere ao distrito de Santarém, "atendendo às características das vias utilizadas pelos peregrinos, não serão efetuados condicionamentos em vias de lentos".

"Contudo, uma vez que o número de peregrinos que percorre a rede de estradas neste distrito é normalmente elevado, haverá um reforço do acompanhamento por parte das equipas da IP".

A IP apelou ainda para o cumprimento das regras estradais e adoção de comportamentos seguros por parte dos peregrinos que se deslocam a pé e dos automobilistas.

Aos primeiros recomenda, por exemplo, que caminhem por estradas alternativas aos itinerários complementares e principais e usem sempre vestuário refletor, de dia ou de noite, sendo que o percurso a pé deve ser feito "sempre pela berma, em fila indiana, o mais afastado possível da faixa de rodagem e em sentido contrário ao trânsito".

Já para os automobilistas, aconselha, entre outros aspetos, atenção redobrada na estrada e redução de velocidade ao avistar grupos de caminhantes.

A peregrinação de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima vai ser presidida pelo cardeal brasileiro Jaime Spengler, arcebispo metropolita de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do Conselho Episcopal Latino-Americano.

Esta é a primeira grande peregrinação do ano ao maior templo mariano do país e ocorre três semanas após a morte do Papa Francisco, que esteve no santuário em 2017 (centenário dos acontecimentos na Cova da Iria e canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto) e em 2023 (no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa).

