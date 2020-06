O Laboratório de Virologia em São Vicente foi inaugurado na última sexta-feira, 05 de junho, e está a servir as outras ilhas mais a norte do arquipélago, nomeadamente Santo Antão e São Nicolau.

No despacho, publicado na quarta-feira, e consultado hoje pela agência Lusa, o Governo começou por recordar que tendo em conta o crescente número de casos positivos do novo coronavírus no país, foram adotadas várias medidas no sentido de evitar o maior número de contágio, designadamente, a declaração de estado de emergência e consequentemente a restrição da liberdade de circulação, o isolamento e a quarentena obrigatória.