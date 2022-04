"Sim, vou dar apoio a Nuno Melo. Acho que é o candidato que mais cedo deu sinal e que acho que está mais bem colocado para levar o CDS-PP aonde ele já esteve, que é num lugar fundamental na democracia portuguesa", afirmou António Lobo Xavier à entrada para o 29.º Congresso do partido, a decorrer em Guimarães, no distrito de Braga.

O membro do Conselho de Estado, que falava minutos depois do antigo líder do CDS-PP Manuel Monteiro ter manifestado o seu apoio a Nuno Melo no palco do congresso, defendeu que o eurodeputado é o que está em "melhores condições para reconstruir e unir" o CDS-PP.

Questionado sobre a possibilidade de vir a assumir cargos no partido, António Lobo Xavier assumiu ter "algumas limitações profissionais", motivo pelo qual não terá "qualquer lugar".

"Nunca precisei de lugares para estar no CDS-PP", vincou.

SVF // SF

Lusa/Fim