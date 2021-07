"O secretário-geral [António Guterres] saúda e apoia a continuação dos esforços das partes para a melhoria nas suas relações, para uma paz sustentável e uma desnuclearização que se possa verificar na península coreana", anunciou o porta-voz da ONU Farhan Haq.

Países vizinhos, que, tecnicamente, ainda se mantêm em guerra desde a década de 1950, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul decidiram reiniciar as comunicações telefónicas a partir das 10:00 locais (02:00 em Lisboa), explicou o porta-voz do Governo sul-coreano, Park Soo-hyun, num comunicado.

Por seu lado, a agência noticiosa estatal norte-coreana KCNA também deu conta do restabelecimento das comunicações e da troca de mensagens nesse sentido pelos líderes das duas Coreias.

A 09 de junho do ano passado, Pyongyang suspendeu as comunicações telefónicas com o Sul, argumentando que Seul não tinha feito o suficiente para impedir o envio de balões de ar com propaganda a partir do seu território.

Pouco depois, Pyongyang destruiu o edifício do gabinete de ligação inter-coreano local e bloqueou o diálogo entre os dois países, retomado em 2018, menos de um ano depois de Moon Jae-in se ter tornado Presidente na Coreia do Sul.

O restabelecimento da comunicação surgiu depois de o regime de Pyongyang ter passado mais de um ano em extremo isolamento a tentar combater a pandemia de covid-19 e de ter admitido recentemente uma "crise alimentar", agravada pela onda de calor que atingiu a península coreana nas duas últimas semanas.

