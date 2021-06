António Guterres "indignado" com ataque que fez mais de 100 mortos no Burkina Faso

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, declarou-se hoje "indignado" com o ataque mais recente no Burkina Faso, que fez mais de 100 vítimas, o mais mortífero desde que a violência jihadista começou no norte do país, em 2015.