Em Abidjan, Costa irá reunir-se com o Presidente da da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, com as relações bilaterais, a estabilidade regional e os preparativos para a próxima cimeira entre a União Europeia (UE) e a União Africana, marcada para o final deste ano, em agenda.

O reforço da parceria UE-Costa do Marfim em domínios fundamentais como o desenvolvimento económico, a segurança regional e a governação democrática também deverá ser abordada.

A UE é o principal parceiro económico, investidor e doador da Costa do Marfim, com um apoio superior a dois mil milhões de euros, nomeadamente através da estratégia Portal Global (Global Gateway) e de iniciativas específicas da Equipa Europa.

Em comunicado, o antigo primeiro-ministro português sublinhou que o prémio "não se trata de uma recompensa, mas de um apelo renovado à ação", acrescentando ainda que "a Europa e a África têm uma responsabilidade partilhada na promoção da paz, na proteção dos direitos humanos e na defesa dos princípios do multilateralismo".

O líder do Conselho Europeu irá doar o valor financeiro do prémio a uma organização "cuja ação esteja em sintonia com os valores de solidariedade e dignidade que este representa".

Nomeado em honra do primeiro chefe de Estado costa-marfinense, o galardão distingue pessoas ou instituições que tenham dado um contributo significativo para a causa da paz.

António Costa foi premiado em 07 de outubro de 2024 e receberá na quinta-feira o prémio durante uma cerimónia oficial organizada pela UNESCO em Abidjan.

