Antigos combatentes do ANC manifestam-se contra presença de imigrantes no país

A Associação dos Antigos Combatentes Umkhonto we Sizwe (MKMVA, sigla em inglês), o antigo braço armado do Congresso Nacional Africano, partido no poder na África do Sul, manifestou-se hoje contra a presença de imigrantes em Durban, litoral do país, noticiou a imprensa local.