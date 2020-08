Em nota a que a Lusa teve hoje acesso, o Ministério da Educação explica que o calendário geral do ano escolar arranca em 24 de agosto e o ano letivo, com o início das aulas, em 01 de outubro.

"Entre 24 de agosto e 30 de setembro decorrerá o período preparatório do ano letivo 2020/2021, onde serão desenvolvidas atividades de planificação e preparação das atividades letivas e de formação contínua de docentes", lê-se na mesma nota.

Acrescenta que o "princípio adotado é de flexibilização e adequação às circunstâncias", mas adverte que este cenário pode "modificar-se, em função da evolução da situação sanitária do país e de acordo com as condições locais".

Na sexta-feira, durante o debate anual sobre o estado da Nação, na Assembleia Nacional, o último desta legislatura, a ministra da Educação tinha já anunciado que o ano escolar iria começar em 24 de agosto, decorrendo até 30 de setembro as formações aos docentes sobre Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

"Porque vamos trabalhar num novo desenho, em que a educação à distância é complementar da educação presencial", afirmou Maritza Rosaball.

Por considerar a educação presencial importante, a ministra disse que as turmas vão ser desdobradas, com um sistema presencial mais alargado, já que as condições físicas e o número de pessoas o permitem.

"Teremos um sistema de menos horas presenciais, sempre complementado pela educação à distância", garantiu Maritza Rosaball, indicando que o documento com essas diretivas já foi aprovado e começou a ser partilhado no conselho de Educação para discussão.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Educação de Cabo Verde implementou durante o terceiro trimestre do último ano letivo um programa educativo denominado "Aprender e estudar em casa", em alternativa ao encerramento das escolas em 20 de março, para impedir a transmissão da doença no arquipélago.

O programa consistiu em aulas na televisão, na rádio e noutras plataformas e decorreu até finais de junho.

O Ministério da Educação explicou que desenvolveu o programa para que os estudantes pudessem manter o vínculo com o meio educativo e o contacto com os docentes e os conteúdos de ensino-aprendizagem, enquanto estão em casa por causa das restrições impostas para evitar a propagação do novo coronavírus.

Cabo Verde registava no final do dia 31 de julho um acumulado de 2.451 casos de covid-19, diagnosticados desde 19 de março, com 23 óbitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 673 mil mortos e infetou mais de 17,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

