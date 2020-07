No balanço epidemiológico diário, Franco Mufinda adiantou que os novos casos, todos de Luanda, com idades entre 22 e 63 anos, sendo 14 de sexo feminino e 22 do sexo masculino.

Os doentes que morreram tinham 14, 58 e outros dois 63 anos de idade, sendo três de sexo masculino e um feminino.