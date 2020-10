Dos 128 casos, um é do Bengo, outro do Bié, 11 da Huíla e 115 de Luanda, sendo 52 de sexo feminino e os restantes masculino, com idades de 10 a 70 anos,

Quatro angolanos de 34, 41, 78 e 82 anos morreram devido à doença e 14 pessoas foram recuperadas.