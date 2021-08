O governante, que apresentava o boletim epidemiológico diário, fez saber que os novos casos foram reportados maioritariamente na província de Luanda (102), seguido da Huíla (82), Moxico (21), Namibe (15), Huambo (12), Benguela (sete), Bié (seis), Lunda Sul (quatro), Cunene (três), Cabinda (dois), Malanje (dois) e um caso cada nas províncias do Bengo e Uíje.

Segundo Franco Mufinda, os cinco óbitos foram registados nas províncias do Namibe (dois) e Moxico, Luanda e Cuando-Cubango, com um cada.

Nas 24 horas, os laboratórios processaram 4.696 amostras por RT-PCR e o cumulativo aponta para 876.570 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5,5%.

Angola soma agora um total de 45.583 casos positivos, 1.138 óbitos, 42.257 considerados recuperados da doenças e 2.188 ativos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.401.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 209,9 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

