O balanço epidemiológico começou hoje em Luanda com observação de um minuto de silêncio em memoria de Luther Rescova, governador da província do Uíje e figura destacada do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola, no poder), que morreu na sexta-feira aos 40 anos.

Um "jovem promissor que cumpriu as várias missões que lhe foram atribuídas com zelo e distinta dedicação e que deixa um legado indelével nos anais da nossa pátria mãe", disse Franco Mufinda, antes de apresentar os dados.

Mais 215 casos, dois de Benguela, dois do Huambo, 20 do Zaire e 191 de Luanda, idades de 1 a 84 anos, 134 de sexo masculino e 81 feminino, referiu.

Nas últimas 24 horas, morreram seis casos de covid-19, quatro de sexo masculino e dois de sexo feminino, de 50, 57, 88 e 70 e 50 e 56 anos, todos de Luanda, enquanto 31 pessoas recuperaram.

O país soma um total de 6.246 casos, dos quais 218 óbitos, 2.716 recuperados e 3.312 ativos, 14 críticos, 20 graves, 87 moderados, 429 leves e 2.762 assintomáticos.

O país tem vindo também a aumentar a capacidade de testagem, com os laboratórios a processarem 2.528 amostras nas últimas 24 horas e acumulando já 113.403 testes, indicou Franco Mufinda.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Angola regista 218 mortos e 6.246 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.062 casos), Moçambique (69 mortos e 9.742 casos), Cabo Verde (73 mortos e 6.809 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.385 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 921 casos).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e nove mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.067 em Portugal.

