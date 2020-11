Dos novos casos, 119 foram notificados em Luanda, 50 no Cuanza Norte, 11 no Cuando Cubango, 10 no Huambo, nove em Benguela e quatro no Bié.

A doença foi diagnosticada em 136 pessoas de sexo masculino e 67 do sexo feminino, com idades de 11 meses aos 70 anos.