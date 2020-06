Franco Mufinda referiu que o óbito se trata de um caso crítico que estava a ser acompanhado há bastante tempo num dos centros de tratamento, salientando que o paciente tinha também outras pré-condições.

Segundo o governante angolano, cinco dos casos positivos são do cordão sanitário do Hoji-Ya-Henda, um de Talatona, contacto de um dos casos e o último do Benfica, cujo vínculo epidemiológico está a ser estudado.

Entre os infetados hoje reportados consta um bebé de quatro meses.

Nesta altura, Angola regista um acumulativo de 155 casos, dos quais sete óbitos, 64 recuperados, 84 ativos e 90 transmissões locais.

As amostras recolhidas até à data são 16.419, das quais 155 positivas e 14.991 negativas, encontrando-se em processamento 1.273.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 443 mil mortos e infetou mais de 8,1 milhões de pessoas em 196 países africanos e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de infeções e de mortos (1.664 casos e 32 mortos), seguida da Guiné-Bissau (1.492 casos e 15 mortos), Cabo Verde (782 casos e sete mortos), São Tomé e Príncipe (683 casos e 12 mortos), Moçambique (651 casos e quatro mortos) e Angola (155 infetados e sete mortos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados, embora com menos mortes.

NME // JH

Lusa/Fim