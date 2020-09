As novas infeções foram registadas em Luanda (45) e Bengo (1), sendo 28 do sexo masculino e 18 feminino, com idades entre 2 e 67 anos.

Foram também reportados três óbitos: dois homens e uma mulher todos de nacionalidade angolana, com 40, 45 e 62 anos respetivamente. Outras 68 pessoas recuperaram.