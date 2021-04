De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, o país registou 112 casos em Luanda, cinco em Cabinda, igual número na Huíla, dois em Benguela, um no Bengo e o mesmo número em Malanje, Namibe, Uíje e Zaire, com idades dos 9 aos 73 anos.

A morte reportada refere-se a um cidadão nacional, de 66 anos, em Luanda, enquanto foram consideradas recuperadas da doença 47 pessoas, dos 14 aos 85 anos, igualmente na capital do país.

Com os dados fornecidos, o país soma 22.311 infeções, das quais 537 resultaram em óbitos, e 20.493 recuperações, estando ativos 1.281 casos, dos quais seis em estado crítico, sete graves, 39 moderados, 32 leves e 1.197 assintomáticos.

Nas últimas 24 horas, os laboratórios processaram 1.695 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 430.186 amostras processadas, com uma taxa de positividade de 5.2%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, no período em referência foram submetidos a testes rápidos serológicos 715 pessoas, com o complemento do antigénio nos casos reativos.

Por esta altura, estão em internamento 84 pacientes e em quarentena institucional 26 pessoas, bem como sob vigilância epidemiológica 1.500 contactos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.805.004 mortos no mundo, resultante de mais de 128,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

