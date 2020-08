Segundo secretário de Estado para a Saúde de Angola, Franco Mufinda, do total de infeções reportadas hoje, sete são da província de Benguela, dois do Bié, seis do Zaire e os restantes de Luanda, capital do país, com idades entre os 13 a 90 anos, sendo 58 do sexo masculino e oito sexo feminino.

O país regista, de março até à data, um total acumulado de 2.134 casos positivos, 94 óbitos, 814 recuperados e 1.226 ativos, dos quais quatro são críticos, sob ventilação mecânica evasiva, 14 graves, 31 moderados, 29 leves e 1.092 assintomáticos.

Franco Mufinda referiu que o laboratório tem um total de 52.576 amostras processadas, sendo 2.134 positivas.

Relativamente à testagem dos polícias, iniciada na quinta-feira, o governante angolano indicou que foram testados 7.948 agentes, tendo sido encontrados alguns casos reativos a IGM, já isolados, para posterior realização de teste de biologia molecular a 34 pessoas.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 800 mil mortos e infetou mais de 23 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

