O boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública indica que as mortes foram reportadas em Luanda, em cidadãos de 50 e 68 anos, tendo as recuperações ocorrido cinco em Luanda, três no Huambo.

Com os dados de hoje, o país contabiliza um total de 22.631 casos positivos, dos quais 542 óbitos, 20.879 recuperados e 1.210 ativos, estando três em estado crítico, dez graves, 42 moderados, 33 leves e 1.122 assintomáticos.

No período em referência, os laboratórios processaram 3.257 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 440-950 amostras processadas até à data, com uma taxa de positividade de 5.2%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, foram testadas 457 pessoas na base dos testes rápidos serológicos, com o complemento do antigénio nos casos reativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.847.182 mortos n o mundo, resultantes de mais de 130,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

NME // MAG

Lusa/Fim