De acordo com o Relatório sobre a Segurança Pública no país, apresentado pelo especialista da Direção de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional, inspetor-chefe Venâncio Vicente, na semana passada foram detidos 880 cidadãos suspeitos do cometimento de diversos crimes, nomeadamente furtos (262), roubos (154), agressões sexuais (32) e homicídios (30).

Os acidentes de viação foram registados maioritariamente nas províncias de Luanda (55), Huambo (27) e Benguela (22).

No período em referência foram apreendidas 57 armas de fogo de diversos calibres, das quais 24 na província de Luanda e igual número na província do Cuanza Norte.

A Polícia durante as suas ações apreendeu igualmente 3.325 litros de gasolina, 15.125 litros de gasóleo, 498 veículos, 1.219 motociclos, 908 cartas de condução, 562 verbetes, 1.002 livretes e 514 títulos de propriedades, aplicando 3.852 multas.

No âmbito do controlo migratório, as autoridades detiveram 173 cidadãos da República Democrática do Congo.

"Das ações policiais resultou no julgamento sumário de 30 cidadãos, face à quadra festiva a Polícia Nacional continua a desenvolver diversas ações operativas para manter os níveis de segurança sobretudo durante o período da época de festas", referiu Venâncio Vicente.

NME // PJA

Lusa/Fim