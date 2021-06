O boletim epidemiológico dá conta de que foram reportados 84 casos em Luanda, 16 no Huambo, 15 na Huíla, três em Benguela, três no Zaire, dois em Malanje, um em Cabinda, um no Cuando Cubango e igual número no Uíje, sendo 66 do sexo masculino e 60 do sexo feminino, com idades entre 7 dias e 72 anos.

No que diz respeito aos óbitos, quatro são do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades que vão dos 14 meses aos 68 anos, distribuídos pelas províncias da Huíla (2), Luanda (1), Huambo (1), Cuando Cubango (1), Cunene (1) e Malanje (1).

As recuperações da doença foram notificadas em Luanda (201), Huambo (18), Cunene (1) e Lunda Sul (1), em pacientes entre 1 e 90 anos.

Com os dados de hoje, o quadro epidemiológico da pandemia em Angola regista um total de 37.874 casos positivos, dos quais 875 óbitos, 32.003 recuperados da doença e 4.996 ativos, dos quais 15 se encontram em estado crítico, 25 graves, 38 moderados, 30 leves e 4.888 assintomáticos.

Estão em internamento 108 doentes, sob quarentena institucional 85 pessoas e sob vigilância epidemiológica 2.323 contactos.

Os laboratórios processaram, no período em análise, 2.989 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 631.610 amostras até à presente data, com uma taxa de positividade de 6%.

Nos pontos de entrada e saída da capital angolana, Luanda, a única província sob cerca sanitária, foram testadas na base do antigénio 327 pessoas, nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.875.359 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

