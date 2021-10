Os casos positivos foram registados em oito das 18 províncias do país, liderando a lista a capital, Luanda, com 61 casos.

Do total de novas infeções, 65 são doentes do sexo masculino e 59 do sexo feminino, com idades entre um mês e 91 anos.

As mortes, sendo todas as vítimas do sexo masculino, com idades que variam dos 44 aos 69 anos, foram reportadas cinco em Luanda, duas no Huambo e uma em Malanje, enquanto os recuperados foram notificados 29 em Luanda, 14 em Benguela, 12 em Malanje, dois na Huíla e igual número no Huambo, com idades entre os cinco e 75 anos.

Com os dados das últimas 24 horas, Angola soma 63.691 casos positivos, 1.693 óbitos, 52.449 recuperados e 9.549 ativos, dos quais 15 em estado crítico, 18 graves, 72 moderados, 52 leves e 9.392 assintomáticos, estando internados 157 doentes, em quarentena institucional 96 pessoas e sob vigilância epidemiológica 4.347 contactos.

Os laboratórios processaram 3.614 amostras por RT-PCR, com uma taxa diária de positividade de 3.4%, perfazendo o cumulativo de 1.088.964 amostras processadas até à data, com uma taxa de positividade de 5.9%.

A covid-19 provocou pelo menos 4.926.579 mortes em todo o mundo, entre mais de 242,39 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

