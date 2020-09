Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, dos 115 casos positivos registados nas últimas 24 horas, 10 são da província do Huambo, quatro de Benguela, um do Cuando Cubango, um do Zaire e 99 de Luanda.

As idades dos novos infetados, 77 homens e 38 mulheres, variam entre os quatro e 88 anos.