Segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública (DNSP) distribuído hoje, foram registados 51 casos em Luanda, sete no Huambo, cinco no Bié, quatro no Uíje, dois no Cuanza Sul e um em Benguela e igual número na Lunda Sul e Lunda Norte.

Os casos são de pessoas com idades entre os 17 e 74 anos, sendo 40 do sexo masculino e 32 do sexo feminino.

As mortes notificadas, nas últimas 24 horas, referem-se a dois cidadãos angolanos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, de 4 e 55 anos, nas províncias de Luanda e Lunda Sul, estando internados 173 doentes nos centros de tratamento.

Os laboratórios processaram nas últimas 24 horas, 1.051 amostras por RT-PCR, sendo o cumulativo processado até à data de 315.247 amostras processadas, com uma taxa de positividade de 5.6%.

Por agora o país tem ativos 5.970 casos, dos quais três se encontram em estado crítico, oito graves, 72 moderados, 90 leves e 5.797 assintomáticos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.854.305 mortos resultado de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 67.928 mortos confirmados e mais de 2,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

