Dos novos casos, 20 foram notificados em Luanda, cinco na Huíla e um no Bié, com idades entre 1 e 64 anos, sendo 16 de sexo masculino e 10 do sexo feminino.

Segundo as autoridades, 19 pessoas recuperaram da doença, das quais oito no Huambo, cinco em Luanda, três no Bié e o mesmo número no Moxico, com idades entre 1 e 71 anos.

Foram analisadas 1.945 amostras, num total de 384.782 amostras das quais 20.478 foram positivas.

Destes casos, 498 resultaram em óbitos, 18.991 pessoas recuperaram da doença e 989 estão em fase ativa, dos quais quatro em estado crítico e seis em estado grave.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.441.926 mortos no mundo, resultantes de mais de 110,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // LFS

Lusa/Fim