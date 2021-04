As infeções foram notificadas em Luanda (72), Cabinda (7), Huíla (6), Bengo (1), Cuanza Sul (1), Namibe (1) e Zaire (1), com idades entre os 7 e os 95 anos, sendo 51 do sexo masculino e 38 feminino.

Não foram registados óbitos e 21 pessoas recuperaram da doença, com idades entre 17 e 71 anos.

Os laboratórios angolanos processaram 1547 amostras por RT-PCR, num cumulativo que aponta para 471.294 amostras.

Angola contabiliza 24.839 casos de covid-19, dos quais 22.597 recuperados, 1.231 estão ativos (incluindo sete críticos e 18 graves) e 561 óbitos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.011.975 mortos no mundo, resultantes de mais de 140,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

