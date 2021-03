As novas infeções foram detetadas em Luanda (57), Benguela (3), Cabinda (1) e Malanje (1), com idades entre 3 meses e 78 anos, sendo 37 do sexo masculino e 25 feminino.

Neste período ocorreu um óbito (angolano, 63 anos) e 73 pessoas recuperaram da doença, com idades de 5 a 69 anos.

Os laboratórios processaram 1.250 amostras, num cumulativo de 421.355 amostras, com uma taxa de positividade de 5,2%.

Angola soma 21.836 casos de covid-19, dos quais 20.172 recuperaram, 1.132 estão ativos (incluindo seis críticos e sete graves) e 532 resultaram em morte, desde o início da pandemia no país, a 21 de março de 2020.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.735.411 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // JH

Lusa/fim