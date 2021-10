Os casos positivos foram confirmados em 11 províncias, tendo a maioria sido notificados em Luanda, capital do país, com 372 casos.

Relativamente às mortes, todas do sexo masculino, com idades entre 68 e 82 anos, foram reportadas em Luanda, enquanto os recuperados, com idades que variam de 01 a 93 anos, foram registados em Luanda (283), Huambo (24), Namibe (23), Huíla (12), Benguela (10), Moxico (quatro), Cuando Cubango (dois) e Lunda Sul (um).

Nas últimas 24 horas, os laboratórios processaram 4.784 amostras por RT-PCR com a taxa diária de positividade de 10,9%, perfazendo o cumulativo 1.028.314 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5.8%.

Com os dados das últimas horas, o país apresenta o acumulado de 59.895 casos positivos, 1.587 óbitos, 48.618 recuperados e 9.690 ativos, estando internados 319 doentes, em quarentena institucional 105 pessoas e sob vigilância epidemiológica 4.911 contactos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.805.049 mortes em todo o mundo, entre mais de 235,30 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

NME // CSJ

Lusa/Fim