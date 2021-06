De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, os novos casos foram reportados em Luanda (13), Benguela (nove), Cuando Cubango (três), Cunene (um), Namibe (um) e Zaire (um), com idades entre sete e 63 anos, sendo 15 do sexo masculino e 13 do sexo feminino.

Relativamente às duas mortes, um homem com 54 anos e uma mulher com 80 anos, foram notificadas nas províncias de Luanda e do Namibe.

As 95 pessoas recuperadas, com idades entre os dois meses e 71 anos, foram registadas nas províncias de Luanda (86), no Uíje (cinco), em Benguela (duas), no Cuando Cubango (uma) e no Huambo (uma).

Com os últimos dados sobre o quadro epidemiológico da pandemia em Angola, o país soma 38.556 casos de covid-19, 889 óbitos e 32.791 doentes recuperados desde o início da pandemia.

Estão neste momento ativos 4.876 casos, dos quais 13 em estado crítico, 29 graves, 51 moderados, 20 leves e 4.763 assintomáticos.

Cento e treze doentes estão internados, 68 pessoas encontram-se em quarentena e, sob vigilância epidemiológica, estão 2.404 contactos.

Os laboratórios processaram 1.015 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 640.662 amostras processadas até à presente data, com uma taxa de positividade de 6%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, capital do país, a única província sob cerca sanitária desde o início da pandemia em Angola, em março de 2020, foram testadas 398 pessoas, com recurso a teste de antigénio.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.919.801 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 180.725.470 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

NME // VAM

Lusa/Fim