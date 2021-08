De acordo com os dados, as novas infeções foram reportadas em Luanda (112), Huíla (25), Benguela (24), Huambo (10), Namibe (oito), Moxico (seis), Bié (cinco), Zaire (cinco), Lunda Norte (quatro), Lunda Sul (quatro), Cunene (três), Cabinda (dois), Cuanza Sul (dois) e Uíje (um), entre 3 e 83 anos, sendo 133 do sexo masculino e 78 do sexo feminino.

No mesmo período, foram notificados sete óbitos, dos quais cinco do sexo masculino e dois do feminino, entre 7 e 93 anos, sendo dois na Huíla, igual número no Namibe, uma em Benguela e o mesmo número no Moxico e Zaire.

Entretanto, foram considerados recuperados 196 doentes, dos 15 aos 93 anos, a maioria notificados na província da Lunda Norte (96), seguindo-se a Huíla (40), Lunda Sul (18), Huambo (11), Bié, Luanda, Moxico (oito cada), Cunene (seis) e Cabinda (um).

O país contabiliza 45.175 casos confirmados, 1.125 óbitos, 41.977 recuperados da doença e 2.073 ativos, dos quais 12 em estado crítico, 23 graves, 48 moderados, 30 leves e 1.960 assintomáticos, estando internadas 113 pessoas, 229 em quarentena institucional e sob vigilância epidemiológica 694 contactos.

Os laboratórios processaram 4.930 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 869.072 amostras processadas até à data presente, com uma taxa de positividade de 5,2%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, foram hoje testadas 396 pessoas, na base do teste de antigénio.

A covid-19 provocou pelo menos 4.381.911 mortes em todo o mundo, entre mais de 208,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

NME // LFS

Lusa/Fim