Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, os casos são referentes às províncias de Luanda (26), Zaire (14), Malanje (6), Bié (2), Cuanza Norte, Uíje (1, cada uma), sendo 34 do sexo masculino e 16 do sexo feminino, com idades entre os seis meses e 55 anos.

No que se refere às mortes, de acordo com os dados, uma foi registada em Luanda e as restantes no Zaire. As vítimas são todas angolanas, enquanto as recuperações foram notificadas em Luanda (37), Lunda Sul (14) e Uíje (4), cujas idades variam de 17 a 55 anos.