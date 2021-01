De acordo com os dados da situação epidemiológica disponibilizados hoje, ficaram infetadas, nas últimas 24 horas, quatro homens e 11 mulheres, com idades entre os quatro e 76 anos, sendo 11 na província de Luanda, três em Cabinda e uma no Bié.

O país está sem registar mortes pelo segundo dia consecutivo, estando ativos 6.017 casos, dos quais um estado crítico, sete graves, 74 moderados, 74 ligeiros e 5.861 assintomáticos.