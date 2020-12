Nas últimas 24 horas ficaram infetadas 55 pessoas do sexo masculino e 65 do sexo do feminino, com idades entre os sete meses e 80 anos, distribuídos pelas províncias Luanda (52), Bié (16), Cuanza Sul (15), Huambo (12), Uíje (12), Lunda Norte (9), Huíla (3) e Cuando Cubango (1).

Os doentes recuperados, com idades entre os zero e 79 anos, são 148 de Luanda, 14 do Uíje, 11 do Huambo, dez de Benguela e dois do Bié.

Os laboratórios processaram, nas últimas 24 horas, 1.938 amostras, com um total de 120 positivas, dando uma taxa diária de positividade de 6.2%, enquanto o cumulativo de amostras processadas até à data é de 310.932, sendo 17.553 positivas e 293.379 negativas, com uma taxa de positividade de 5.6%.

O país conta agora com um total de 6.104 casos ativos, dos quais um em estado crítico, sete graves, 74 moderados, 78 leves e 5.944 assintomáticos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.806.072 mortos resultado de mais de 82,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

NME // JPS

Lusa/Fim