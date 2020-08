Segundo um comunicado do ministério, o Instituto Nacional de Investigação Pesqueira e Marinha (INIPM) foi notificado pelo comando da Polícia Fiscal Marítima da Ilha de Luanda sobre a ocorrência de peixes mortos na quarta-feira, às 07:30.

A equipa técnica do INIPM deslocou-se ao local da ocorrência e recolheu amostras de peixes e água para tentar identificar as causas da mortandade, estimando-se que os resultados sejam conhecidos no próximo dia 12 de agosto.

O ministério apela à população para não consumir os peixes mortos e não comercializar nem consumir espécies capturadas na Baía de Luanda, enquanto não forem conhecidos os resultados.

Salienta ainda, no comunicado, que considerando o histórico, de maio a setembro existe uma alta probabilidade de ocorrência de florescimento de microalgas "podendo muitas das espécies serem produtoras de biotoxinas, com impacto para o ecossistema e saúde humana".

