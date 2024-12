"Gostaria de vos transmitir o interesse da República de Angola e o meu interesse pessoal em desenvolver com a África do Sul linhas de comunicação e consulta permanente, a fim de definir posições e estratégias comuns para a procura de soluções para as diversas crises que surgem na nossa região, como a preocupante instabilidade atualmente verificada em Moçambique devido à não aceitação por parte de um partido dos resultados das últimas eleições gerais realizadas naquele país", declarou João Lourenço.

O chefe de Estado angolano, que falava no Union Buildings, em Pretória, no final de um encontro com o homólogo anfitrião, Cyril Ramaphosa, no âmbito da sua primeira visita de Estado à África do Sul, acrescentou que "gostaria, por isso, de apelar às partes envolvidas neste diferendo pós-eleitoral para que encontrem as melhores formas de o resolver através do diálogo".

Na sua intervenção, o líder angolano considerou a sua visita à África do Sul como "momento relevante das (...) relações numa altura em que se torna cada vez mais necessário" reuniões mais frequentes "para discutir questões fundamentais relacionadas com a paz e a segurança, desenvolvimento e bem-estar dos cidadãos dos (...) dois países da região sul de África e do continente africano em geral".

Sobre as relações de cooperação com Pretória, que remontam a 1998, João Lourenço frisou que "embora já tenha sido assinado um número considerável de instrumentos jurídicos", considera "importante promover, e no mais curto espaço de tempo possível, uma revisão e avaliação técnica de todos os acordos celebrados, de forma a torná-los funcionais, mais eficientes e fundamentais, para o reforço da cooperação".

Nesse sentido, destacou a imigração, recursos minerais, petróleo e gás, saúde, cultura, educação e educação superior, em que os dois países podem reforçar as relações de cooperação bilateral.

"O investimento da África do Sul em Angola tem vindo a crescer de forma satisfatória com a entrada no mercado angolano de grandes empresas do seu país que trazem consigo valor acrescentado para setores importantes da economia nacional angolana, como os setores financeiro, de telecomunicações, de transportes, de logística e de abastecimento, facto que merece todo o nosso apreço", salientou João Lourenço.

O chefe de Estado angolano foi recebido com uma salva de 21 tiros esta manhã, à chegada ao Union Buildings, sede da Presidência e do Governo sul-africano, em Pretória.

Após o encontro no Palácio Presidencial, os dois chefes de Estado procederam à abertura de um Fórum Empresarial, na capital sul-africana.

João Lourenço visita Pretoria a convite do homólogo, Cyril Ramapahosa, para "solidificar as relações entre os dois países", anunciou a Presidência da República da África do Sul.

CYH // JMC

Lusa/Fim